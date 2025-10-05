Italia compra un semplice Gratta e Vinci e vince mezzo milione | Proprio lì La reazione shock

Un giovane originario della Campania è diventato protagonista di un episodio incredibile in provincia di Udine, dove si era trasferito da poche settimane per motivi di lavoro. Durante una pausa dal lavoro, ha acquistato tre Gratta e vinci in una ricevitoria di Pradamano e, alla scoperta di aver vinto 500 mila euro, si è sentito male, perdendo i sensi. L’episodio, riportato dal quotidiano Messaggero Veneto, ha suscitato grande stupore tra i residenti e i titolari del locale. L’acquisto dei biglietti e la vincita. Il giovane si era recato al locale Velox Pizza, dove ha comprato i tre biglietti “Numerissimi” da 5 euro ciascuno su suggerimento di un amico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, compra un semplice Gratta e Vinci e vince mezzo milione: “Proprio lì”. La reazione shock

