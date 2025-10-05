Italia complice del genocidio
LUCCA Tra tamburi, cori e bandiere ancora al vento, la mobilitazione di venerdì mattina ha preso una piega inaspettata. Cinquanta giuristi e personalità pubbliche hanno infatti presentato un esposto alla Corte penale internazionale, denunciando i vertici del governo italiano per complicità nel genocidio del popolo palestinese. A illustrare l’iniziativa sono stati Francesca Trasatti, avvocata penalista e candidata alle prossime regionali con Toscana Rossa, e Fabio Marcelli, giurista e copresidente del Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia (Cred). I due promotori hanno spiegato che l’esposto sarà inviato nei prossimi giorni alla Corte penale internazionale e che già nel primo giorno di raccolta delle adesioni sono state superate ben 10mila firme. 🔗 Leggi su Lanazione.it
