Istruzione via libera al progetto CampusLab Abruzzo | alloggi e formazione post-diploma per studenti fuori sede

Chietitoday.it | 5 ott 2025

La Giunta regionale ha approvato la candidatura del progetto CampusLab Abruzzo, promosso dall’Istituto di Istruzione Superiore “Ettore Majorana” di Avezzano.Il progetto, presentato su proposta dell’assessore all’Istruzione Roberto Santangelo, punta a realizzare un campus scolastico dedicato alla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

