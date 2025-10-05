Israeliani discriminati Scaraffia conferma le dimissioni da Ca' Foscari

Agi.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - "Non voglio collaborare con una  università  che fa un  documento  simile":  Lucetta Scaraffia  non fa nessuna marcia indietro sulla sua decisione di dimettersi dal  comitato etico  dell' università veneziana Ca' Foscari  per il testo riguardante  Israele  approvato dall'ateneo. All'AGI conferma "ogni parola" della lettera che ha scritto e che è stata pubblicata da Il Foglio. Le motivazioni delle dimissioni. "Ieri, giovedì 2 ottobre - aveva scritto  Scaraffia  - ho scelto di dimettermi dalla  commissione etica  di  Ca' Foscari. Lo dico senza enfasi, ma con la consapevolezza che un  gesto personale  può servire a rendere visibile un  problema  più grande: l'abbandono dell' università  al  conformismo politico, il cedimento a logiche di  discriminazione  che nulla hanno a che fare con la  libertà accademica. 🔗 Leggi su Agi.it

israeliani discriminati scaraffia conferma le dimissioni da ca foscari

© Agi.it - "Israeliani discriminati". Scaraffia conferma le dimissioni da Ca' Foscari

In questa notizia si parla di: israeliani - discriminati

Lucia Scaraffia si dimette da Ca’ Foscari: «Israeliani discriminati». L’ateneo: «Offende l’università di Venezia» - La rettrice Lippiello e l’addio della storica: «Sono amareggiata, le sue parole sono lesive della nostra reputazione» ... Si legge su corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Israeliani Discriminati Scaraffia Conferma