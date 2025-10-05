Israeliani discriminati Scaraffia conferma le dimissioni da Ca' Foscari
AGI - "Non voglio collaborare con una università che fa un documento simile": Lucetta Scaraffia non fa nessuna marcia indietro sulla sua decisione di dimettersi dal comitato etico dell' università veneziana Ca' Foscari per il testo riguardante Israele approvato dall'ateneo. All'AGI conferma "ogni parola" della lettera che ha scritto e che è stata pubblicata da Il Foglio. Le motivazioni delle dimissioni. "Ieri, giovedì 2 ottobre - aveva scritto Scaraffia - ho scelto di dimettermi dalla commissione etica di Ca' Foscari. Lo dico senza enfasi, ma con la consapevolezza che un gesto personale può servire a rendere visibile un problema più grande: l'abbandono dell' università al conformismo politico, il cedimento a logiche di discriminazione che nulla hanno a che fare con la libertà accademica. 🔗 Leggi su Agi.it
israeliani - discriminati
