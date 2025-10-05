Israele negoziatori in partenza per l’Egitto L’america attacca Bibi | Adesso basta
Israele ha annunciato che una propria squadra di negoziatori partirà in serata per l’Egitto, dove sono previsti nuovi colloqui indiretti con Hamas. L’incontro, fissato per la giornata di lunedì, rappresenta un ulteriore tentativo di rilanciare il dialogo mediato dal Cairo, in un momento di alta tensione e di stallo nelle trattative per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. La portavoce del governo israeliano Shosh Badrosian ha confermato che la delegazione si muoverà entro la serata, spiegando che le discussioni in programma saranno di natura “tecnica”. Si tratterebbe dunque di un passaggio preliminare, necessario per definire i dettagli operativi prima dell’avvio di una nuova fase negoziale più ampia, che coinvolgerà anche mediatori internazionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
