Israele-Hamas chi parteciperà ai negoziati di pace in Egitto L' Idf | Gaza City è vuota

Today.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli occhi del mondo sono puntati sull'Egitto dove domani, lunedì 6 ottobre, inizieranno i primi colloqui di pace tra i rappresentanti di Israele e Hamas, con la speranza che il piano di Donald Trump per la pace a Gaza si trasformi davvero in un cessate il fuoco. In un'intervista, Trump ha. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: israele - hamas

Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua

La miopia di lavorare alla pace con Hamas boicottando Israele

Israele bombarda i dirigenti di Hamas a Doha, da Meloni vicinanza al Qatar: “Contrari a escalation”

Israele-Hamas, chi parteciperà ai negoziati di pace in Egitto. L'Idf: "Gaza City è vuota" - Lunedì 6 ottobre al Cairo è previsto il primo round di colloqui, con la speranza che si arrivi a un cessate il fuoco. Da today.it

israele hamas parteciper224 negoziatiGaza, partono i negoziati sull'accordo. Hamas spaccata in tre correnti - Certo, mancano ancora passi da fare, soprattutto da parte di Hamas. Scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Hamas Parteciper224 Negoziati