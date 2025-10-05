Israele-Hamas chi parteciperà ai negoziati di pace in Egitto L' Idf | Gaza City è vuota
Gli occhi del mondo sono puntati sull'Egitto dove domani, lunedì 6 ottobre, inizieranno i primi colloqui di pace tra i rappresentanti di Israele e Hamas, con la speranza che il piano di Donald Trump per la pace a Gaza si trasformi davvero in un cessate il fuoco. In un'intervista, Trump ha. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: israele - hamas
Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua
La miopia di lavorare alla pace con Hamas boicottando Israele
Israele bombarda i dirigenti di Hamas a Doha, da Meloni vicinanza al Qatar: “Contrari a escalation”
Gaza, Hamas: Israele non ha ridotto l'offensiva, oggi 70 morti. Gli italiani di Flotilla: «Noi, trattati come terroristi» - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Israele-Hamas, le notizie del 5 ottobre 2025 | Netanyahu: "Vicini al traguardo, presto ostaggi a casa" - X Vai su X
Israele-Hamas, chi parteciperà ai negoziati di pace in Egitto. L'Idf: "Gaza City è vuota" - Lunedì 6 ottobre al Cairo è previsto il primo round di colloqui, con la speranza che si arrivi a un cessate il fuoco. Da today.it
Gaza, partono i negoziati sull'accordo. Hamas spaccata in tre correnti - Certo, mancano ancora passi da fare, soprattutto da parte di Hamas. Scrive iltempo.it