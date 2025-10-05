Lo stato in cui l'attivista sarebbe detenuta emerge dalla corrispondenza tra il ministero degli Esteri svedese e i collaboratori dell'attivista. Ma Gerusalemme smentisce: "Lei stessa non ha fatto reclami". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Israele, Greta Thunberg "in una cella infestata da cimici da letto, con poco cibo e poca acqua" | La replica: "Nessun maltrattamento, sfacciate menzogne"