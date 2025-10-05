Israele | Gaza City quasi vuota evacuati 900mila palestinesi | Netanyahu | Hamas sarà smantellato e costretto ad accettare il piano Trump
Cardinale Pizzaballa: "Per la prima volta notizie positive all'orizzonte". Egitto: "I negoziati sulla tregua inizieranno lunedì a Sharm El Sheik". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Gaza, se ora Israele distrugge anche una Chiesa cattolica
Israele colpisce la chiesa cattolica di Gaza
Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"
Israele frena l'offensiva a Gaza il giorno dopo l'apertura di Hamas al rilascio di tutti gli ostaggi e il sì condizionato al piano Trump. I colloqui sull'accordo inizieranno domani in Egitto. Nel video un passaggio del messaggio diffuso in serata dal premier israelia
Idf, evacuati 900mila palestinesi, Gaza City quasi vuota - Secondo nuove stime dell'Idf, Gaza City si è quasi completamente svuotata dei palestinesi. Segnala ansa.it
Israele: 900mila persone via da Gaza city. Hamas: «Raid continuano». Rientrati in Italia primi attivisti Flottilla - Un gruppo di 18 italiani dei 26 totali rilasciati dalle Autorità israeliane che facevano parte della Global Sumud Flotilla è arrivato verso le 23. Riporta ilsole24ore.com