Israele | Gaza City è quasi vuota

"Ora o mai più", avverte Trump: il presidente americano incalza Hamas e mette pressione su Israele, che ha accettato la linea di ritiro iniziale, come annuncia il tycoon con tanto di cartina geografica pubblicata sul suo social. "Siamo a un passo dall'intesa e gli ostaggi saranno presto a casa", ha confermato il premier israeliano Netanyahu, aggiungendo però che l'Idf non lascerà la Striscia di Gaza. Nelle stesse ore, Tel Aviv si è nuovamente riempita di manifestanti: le famiglie degli ostaggi angosciate più che mai di fronte a ore che potrebbero essere decisive. Si cerca, si attende, la possibile svolta di Sharm-el-Sheik, in Egitto, dove comincerà il negoziato cruciale sul piano Trump. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele: "Gaza City è quasi vuota"

Gaza, se ora Israele distrugge anche una Chiesa cattolica

Israele colpisce la chiesa cattolica di Gaza

Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"

Israele: 900mila persone via da Gaza city. Hamas: «Raid continuano». Rientrati in Italia primi attivisti Flottilla - Un gruppo di 18 italiani dei 26 totali rilasciati dalle Autorità israeliane che facevano parte della Global Sumud Flotilla è arrivato verso le 23.

Israele avverte: "Tutti i residenti lascino Gaza City, chi rimane sarà considerato terrorista" - Lo ha annunciato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, mentre Hamas sta vagliando il piano di Trump e avrebbe posto le sue condizioni all'approvazione dell'accordo