Israele cede a Trump | sì a un primo ritiro delle truppe da Gaza Netanyahu | Voglio che gli ostaggi tornino per il Sukkot

L’Idf dovrà lasciare la Striscia di Gaza. A garantirlo è il presidente Usa Donald Trump che ieri ha ringraziato il premier israeliano Netanyahu per «aver sospeso» i raid a Gaza City. Anche se, in tarda serata, un bombardamento israeliano ha provocato «57 vittime, di cui 40 solo nella città», riferisce Mahmoud Bassal, portavoce della difesa civile, soccorsi che operano sotto l’autorità di Hamas. Al Tuffah colpita una palazzina con 17 morti, tra cui 7 bambini tra i 2 e gli 8 anni. Questo lunedì a Sharm el Sheik, in Egitto, inizieranno i colloqui sui negoziati tra Hamas e la delegazione di Tel Aviv. 🔗 Leggi su Open.online

