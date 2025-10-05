Israele accetta il ritiro da Gaza | colloqui decisivi lunedì a Sharm el-Sheikh

Ilfogliettone.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Benjamin Netanyahu Dopo quasi due anni di conflitto e 67mila vittime palestinesi, Israele ha accettato la linea di ritiro iniziale proposta dagli Stati Uniti. L’annuncio arriva da Donald Trump su Truth Social, che conferma il primo passo concreto nei negoziati dopo il sì condizionato di Hamas al piano di pace americano. “Quando Hamas confermerà, il cessate il fuoco entrerà in vigore immediatamente, inizierà lo scambio di ostaggi e prigionieri”, ha dichiarato il presidente Usa, promettendo di “creare le condizioni per la fase successiva del ritiro”. La svolta giunge a pochi giorni dal secondo anniversario degli attacchi del 7 ottobre 2023, mentre l’Idf ha rallentato le operazioni militari nella Striscia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

israele accetta il ritiro da gaza colloqui decisivi luned236 a sharm el sheikh

© Ilfogliettone.it - Israele accetta il ritiro da Gaza: colloqui decisivi lunedì a Sharm el-Sheikh

In questa notizia si parla di: israele - accetta

Media: se Hamas non accetta la tregua, Israele la annetterà Gaza. L’Olanda contro i ministri Ben-Gvir e Smotrich

L'ultima mossa di Netanyahu: "Se Hamas non accetta la tregua, Israele annetterà Gaza"

«Se Hamas non accetta la tregua Israele annetterà Gaza». Il piano preparato da Netanyahu (e già presentato ai ministri)

israele accetta ritiro gazaGaza, Trump: «Israele ha accettato la linea di ritiro iniziale». Netanyahu: «Hamas rilascerà tutti gli ostaggi e l'Idf resterà nella Striscia». Al via negoziati a Sharm ... - La fazione islamica ha annunciato ufficialmente di essere pronta a rilasciare «tutti gli ... Si legge su ilmessaggero.it

israele accetta ritiro gazaGaza, diretta. Trump plaude a Israele: «Ora Hamas si muova». Media: Witkoff verso l'Egitto, domani al via negoziati - La fazione islamica ha annunciato ufficialmente di essere pronta a rilasciare «tutti gli ... ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Israele Accetta Ritiro Gaza