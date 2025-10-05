Israele accetta il ritiro da Gaza | colloqui decisivi lunedì a Sharm el-Sheikh

Benjamin Netanyahu Dopo quasi due anni di conflitto e 67mila vittime palestinesi, Israele ha accettato la linea di ritiro iniziale proposta dagli Stati Uniti. L’annuncio arriva da Donald Trump su Truth Social, che conferma il primo passo concreto nei negoziati dopo il sì condizionato di Hamas al piano di pace americano. “Quando Hamas confermerà, il cessate il fuoco entrerà in vigore immediatamente, inizierà lo scambio di ostaggi e prigionieri”, ha dichiarato il presidente Usa, promettendo di “creare le condizioni per la fase successiva del ritiro”. La svolta giunge a pochi giorni dal secondo anniversario degli attacchi del 7 ottobre 2023, mentre l’Idf ha rallentato le operazioni militari nella Striscia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Israele accetta il ritiro da Gaza: colloqui decisivi lunedì a Sharm el-Sheikh

