Isola d' Elba | Gestione illegale di rifiuti tre persone denunciate dai carabinieri forestali

Due uomini e una donna sono stati denunciati dai carabinieri del nucleo parco di Marciana Marina per gestione illegale di rifiuti in un terreno situato all'interno del territorio comunale di Campo nell'Elba. Nell'ambito della campagna di controlli ambientali, infatti, i militari hanno riscontrato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: isola - elba

Isola d'Elba, guida l'auto della madre con un tasso alcolico oltre i limiti: denunciato

Maltempo all'Elba, la denuncia del sindacato di polizia: "Una sola volante per tutta l'isola, inermi davanti alle richieste di aiuto"

Isola d'Elba, non solo super yacht: al largo di Portoferraio spuntano le navi d'assalto Trieste e San Giusto. FOTO

PONTE del 1° MAGGIO: ISOLA d’ELBA Un viaggio tra suggestive baie e piccoli golfi, scogliere a picco sul mare, boschi di castagni e vigneti assolati che rendono incantevole l’isola conosciuta in tutto il mondo per il suo passato storico e le vicende di Napo Vai su Facebook

Gestione non autorizzata di rifiuti da demolizione, tre denunciati - La presunta violazione è stata riscontrata nel comune di Campo nell’Elba, dove in un terreno di proprietà di una degli indagati è stata accertata la presenza di rifiuti, provenienti da demolizione di ... Riporta livornopress.it

Bundu, "Territorio, ascolto e proposta" - TOSCANA: Proseguono gli incontri con la candidata alla presidenza della Regione di Toscana Rossa: "La politica o è popolare, o non è" ... Segnala toscanamedianews.it