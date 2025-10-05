Il genere isekai rappresenta uno dei filoni più discussi e diversificati nel panorama degli anime. Pur essendo stato protagonista di successi storici come InuYasha e Escaflowne, che hanno portato gli spettatori in mondi magici e misteriosi, il suo sviluppo recente ha spesso seguito formule ripetitive, caratterizzate da protagonisti troppo potenti, trame di harem e ambientazioni RPG stereotipate. Questa tendenza ha portato a una percezione di esaurimento creativo del genere. Nonostante ciò, la realtà è che l’isekai non è affatto scomparso: sta evolvendo verso nuove direzioni, privilegiando narrazioni audaci e innovativi approcci alla costruzione del mondo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Isekai che rinfrescano il genere e sorprendono i lettori