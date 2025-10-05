Irama e Mew che coppia Giulia De Lellis ha partorito? Jennifer Lopez felice senza Ben Affleck

Weekend tempo di gossip. C'è chi si è innamorato all'ombra di Amici (Irama), chi si è detto addio ma spunta il terzo incomodo (Nicole Kidman e Keith Urban), chi dice di essere sollevata per il divorzio (Jennifer Lopez) e chi, forse, ha partorito ma aspetta ad annunciarlo (Giulia De Lellis). Keith Urban e Nicole Kidman, c'è una giovane violinista dietro l'addio?. Invecchiare insieme non va di moda a Hollywood (e anche nel resto del mondo). Keith Urban e Nicole Kidman sono l'ultima coppia vip, in ordine di tempo, a essere scoppiata. Dopo ben diciannove anni di matrimonio il cantante country e l'ex moglie di Tom Cruise si sono detti addio e - pare - neanche troppo serenamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Irama e Mew che coppia, Giulia De Lellis ha partorito? Jennifer Lopez felice senza Ben Affleck

In questa notizia si parla di: irama - coppia

Irama e la coppia Anna e Guè inaugurano il Versus Festival di Riccione. Previsto il bagno di folla

Mew e Irama sono una coppia, il video che conferma il flirt: “Insieme in hotel, lei indossa la sua giacca”

Irama e Mew sono una coppia: la conferma | VIDEO

Mew e Irama sono una coppia. Dopo le voci di flirt circolate la scorsa estate, il cantante e l’ex allieva di Amici sono stati visti scendere dallo stesso van ed entrare insieme in hotel per passare la notte - facebook.com Vai su Facebook

Irama e Mew: Scopri la Nuova Coppia che Sta Conquistando la Musica! - Irama ha intrapreso una nuova storia d'amore con Mew, noto ex concorrente di Amici, dopo aver vissuto diverse relazioni nel mondo dello spettacolo. Si legge su notizie.it

Irama e Mew sono una coppia? Il video non lascia spazio a dubbi/ “È innamoratissimo” - I due cantanti sono stati visti insieme: erano nello stesso van dopo il concerto di lui all'Arena di Verona ... Da ilsussidiario.net