Oggi è un tratto di strada anonimo che unisce piazza del Popolo a via Alcide De Gasperi, a pochi passi dal Comune. Ma presto potrebbe diventare via Silvio Berlusconi. Bellaria Igea Marina ha avviato l’iter per intitolare all’ex premier e imprenditore, morto l’11 giugno 2023 a Milano a 86 anni, un’area centrale ma priva di civici. "Abbiamo individuato una strada che non comporta disagi per residenti o attività – spiega il sindaco Filippo Giorgetti – ma che resta un punto nevralgico, collegando piazza del Popolo e le vie Caduti per la Libertà e De Gasperi. È un luogo che richiama i valori del popolarismo europeo, a cui Berlusconi ha dato un contributo importante". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Intitoliamo una via a Silvio Berlusconi"