Il Napoli giocherà quest’oggi contro il Genoa, ma prima è stato svelato un retroscena su Conte e De Bruyne. Il Napoli, grazie alla vittoria rimediata mercoledì scorso contro lo Sporting CP, ha allontanato subito quel vento di critiche che è iniziato ad aleggiare a Castel Volturno dopo il ko subito a San Siro contro il Milan. Tra le tante indiscrezioni che erano iniziate a girare una riguardava l’intrigo tra Kevin De Bruyne e Antonio Conte. Al belga, infatti, non era andata proprio giù la sostituzione col Milan e non l’ha neanche nascosto, vista la sua reazione al momento della sua sostituzione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Intigro De Bruyne – Conte, è stato svelato tutto: la decisione era già presa