Interramento della ferrovia un incontro pubblico sul percorso partecipato
Nella serata di lunedì 6 ottobre, alle 21, al Centro di promozione sociale Rivana Garden di via Gaetano Pesci 181, l'Amministrazione comunale di Ferrara presenterà alla cittadinanza il processo partecipato che accompagnerà le fasi di progettazione e trasformazione del quartiere interessato dai. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: interramento - ferrovia
Sono iniziati i lavori di restauro della vecchia stazione di Caselle, risalente al 1868 e chiusa in seguito all'interramento della linea. Un pezzo del patrimonio storico e ferroviario della Torino-Ceres da troppo tempo rimasto trascurato e che invece ora può tornare - facebook.com Vai su Facebook
Interramento ferrovia di via Bologna: nuovo incontro pubblico per illustrare il processo partecipato con i cittadini per la trasformazione del quartiere - Dove sei: Homepage > Lista notizie > Interramento ferrovia di via Bologna: nuovo incontro pubblico per illustrare il processo partecipato con i cittadini per la trasformazione del quartiere ... Lo riporta cronacacomune.it
Interramento ferrovia a Trento,approvata relazione gruppi lavoro - La giunta comunale di Trento ha approvato la relazione di sintesi delle attività dei due gruppi di lavoro che, nel corso dell'ultimo anno, hanno approfondito i vari aspetti legati all'interramento ... Da ansa.it