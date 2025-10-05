Inter magistrale a San Siro | il dominio contro la Cremonese è totale Bonny primo della classe
Se non fosse stato per la piccola sbavatura sul gol di Bonazzoli, la gara dell’Inter a San Siro sarebbe stata perfetta. Il match contro la Cremonese si è concluso per 4-1 ed ha portato tre punti fondamentali a Cristian Chivu che per una notte vola in vetta alla classifica, in attesa di scoprire cosa faranno Napoli, Roma e Milan al termine di questa giornata. L’ Inter vista ieri al Meazza è probabilmente il prototipo perfetto della squadra allenata da Cristian Chivu: dominio fisico, quello tattico, aggressività e intelligenza, visti soprattutto durante il primo tempo di gioco con palle gol che arrivavano da ogni dove per mettere in difficoltà la difesa grigiorossa e il malcapitato Silvestri. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Marotta a Inter TV dopo la Laurea magistrale Honoris Causa in ‘Marketing e mercati globali’: «Questo il riconoscimento più importante nella mia carriera, vi spiego perché»
Una giornata che ha celebrato sport, formazione e #leadership. Il 26 settembre, l’Università di Milano-Bicocca ha conferito la Laurea magistrale Honoris Causa in “Marketing e mercati globali” a Giuseppe Marotta, Presidente e CEO di @inter Figura di spicco - facebook.com Vai su Facebook
#Inter - La consegna al presidente Beppe #Marotta, da parte dell’Università Bicocca di Milano, della Laurea Magistrale Honoris Causa in Marketing e mercati globali @calciomercatoit - X Vai su X
Bonny show. Inter, quest'anno è un'altra storia rispetto a Correa, Arnautovic e Taremi - Yoan Bonny non poteva immaginare esordio migliore dal primo minuto in Serie A con la maglia dell'Inter. Scrive tuttomercatoweb.com
“Nuovo San Siro, Milan e Inter a lavoro in sinergia: cosa sta succedendo” - Milan e Inter impegnate in campo e non solo: tiene banco la questione San Siro. Come scrive spaziomilan.it