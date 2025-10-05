Inter magistrale a San Siro | il dominio contro la Cremonese è totale Bonny primo della classe

Se non fosse stato per la piccola sbavatura sul gol di Bonazzoli, la gara dell’Inter a San Siro sarebbe stata perfetta. Il match contro la Cremonese si è concluso per 4-1 ed ha portato tre punti fondamentali a Cristian Chivu che per una notte vola in vetta alla classifica, in attesa di scoprire cosa faranno Napoli, Roma e Milan al termine di questa giornata. L’ Inter vista ieri al Meazza è probabilmente il prototipo perfetto della squadra allenata da Cristian Chivu: dominio fisico, quello tattico, aggressività e intelligenza, visti soprattutto durante il primo tempo di gioco con palle gol che arrivavano da ogni dove per mettere in difficoltà la difesa grigiorossa e il malcapitato Silvestri. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

