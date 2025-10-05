Inter Lautaro da record | raggiunto il quinto posto tra i marcatori all-time

Altro giro, altra vittoria per l’Inter, che ha dato seguito al suo ottimo momento di forma. Nella serata di ieri 4 ottobre, infatti, i nerazzurri hanno infatti battuto con un netto 4-1 con la Cremonese, in una gara controllata dal primo all’ultimo minuto. Un match disputato nel migliore dei modi, contro un cliente che alla vigilia appariva complicato. La sosta Nazionali comincia, quindi, a partire da domani, con la Beneamata che perde qualche elemento e che deve iniziare a preparare la sfida con la Roma con tutti coloro che rimarranno ad Appiano Gentile. Uno scontro diretto da non sbagliare, per proseguire sulla retta via. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Lautaro da record: raggiunto il quinto posto tra i marcatori all-time

Lautaro Martínez entra nella storia dell'Inter: raggiunto Cevenini con 158 gol - Lautaro Martínez tocca quota 158 reti eguagliando Luigi Cevenini: un traguardo che lo consacra tra i grandi marcatori della storia interista Lautaro Martínez, attaccante argentino classe 1997 e capita ...

