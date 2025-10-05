La partita vinta per 4-1 sancisce l’inizio della sosta per le Nazionali per l’Inter di Cristian Chivu: una vittoria meritata e che conclude un primo ciclo importante per la squadra nerazzurra che ora si dividerà tra chi partirà con le compagini della propria Nazione e chi invece resterà ad Appiano Gentile, dopo i due giorni di pausa concessi dal tecnico, per prepararsi all’amichevole contro l’Atletico Madrid che si terrà venerdì 10 ottobre alle ore 18:00. Il blocco Inter più fornito è sicuramente quello italiano: i l CT della Nazionale Gattuso ne ha convocati infatti 5 per le qualificazioni ai Mondiali; partiranno infatti Barella, Bastoni, Dimarco, Frattesi e Pio Esposito alla sua seconda chiamata. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, i convocati per le Nazionali: partono 13 nerazzurri, in 5 per l’Italia