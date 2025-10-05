Inter Cremonese per il Corriere della Sera è la Quinta Sinfonia | arrivano fiducia e segnali di crescita

Inter News 24 Inter Cremonese, per il Corriere della Sera è la Quinta Sinfonia: il quotidiano esalta la prestazione dei nerazzurri tra pressing e qualità. « Al rientro della sosta i match saranno più duri, ma intanto l’Inter suona la quinta sinfonia e prende fiducia ». Così titola il Corriere della Sera, che nel day after del netto 4-1 dell’ Inter contro la Cremonese analizza la crescita evidente della squadra di Cristian Chivu. I prossimi impegni – le trasferte contro Roma e Napoli, seguite dal match casalingo con la Fiorentina – metteranno alla prova la continuità dei nerazzurri. Ma per il Corriere i segnali positivi sono già molti e ben delineati. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Cremonese, per il Corriere della Sera è la Quinta Sinfonia: arrivano fiducia e segnali di crescita

Pagelle Inter-Cremonese: Bastoni, tende da show 7, Lautaro forsennato 7,5, Bonny da record 8, Frattesi frenetico. Sommer senza voto - Dumfries si arrabbia per il campo, nella frenesia è un po' impreciso, Pio esposito sfiora il gol di testa, Bonazzoli, il gusto del gol del'ex: voti e giudizi dei protagonisti ... Segnala corriere.it