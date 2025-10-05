Inter Cremonese pagelle | il tandem Bonny-Dimarco domina

Inter Cremonese pagelle. L’Inter di Cristian Chivu cala il poker e archivia la pratica Cremonese con una prova di forza convincente. Ottimo il rendimento del tandem Dimarco–Bonny, qualche ombra solo sulla gestione finale che costa il gol di Bonazzoli. Ecco le pagelle. Yann Sommer – 6 Serata tranquilla per gran parte del match. Tocca pochi palloni ma dà sicurezza con i piedi. Sul gol subito è sfortunato: il tiro ravvicinato gli passa tra le gambe. Manuel Akanji – 6,5 Attento e pulito in marcatura, copre ogni spazio con lucidità. Non si concede distrazioni e partecipa con intelligenza all’impostazione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it