Inter-Cremonese le pagelle Bastoni Dimarco e Bonny | i nerazzurri sfondano a sinistra
I numeri non dicono tutto, ma a volte spiegano molto. Ventisette conclusioni verso la porta avversaria, di cui sedici all’interno dell’area di rigore e nove nello specchio della porta. Conditi da trentacinque cross e tredici esecuzioni dalla bandierina. I nerazzurri sfondano a sinistra e Inter -Cremonese finisce 4-1: le pagelle della L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - cremonese
