Inter-Cremonese le pagelle Bastoni Dimarco e Bonny | i nerazzurri sfondano a sinistra

Ilprimatonazionale.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I numeri non dicono tutto, ma a volte spiegano molto. Ventisette conclusioni verso la porta avversaria, di cui sedici all’interno dell’area di rigore e nove nello specchio della porta. Conditi da trentacinque cross e tredici esecuzioni dalla bandierina. I nerazzurri sfondano a sinistra e Inter -Cremonese finisce 4-1: le pagelle della L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter cremonese le pagelle bastoni dimarco e bonny i nerazzurri sfondano a sinistra

© Ilprimatonazionale.it - Inter-Cremonese, le pagelle. Bastoni, Dimarco e Bonny: i nerazzurri sfondano a sinistra

In questa notizia si parla di: inter - cremonese

Calciomercato Inter Under 23, Gabbiani lontano dai nerazzurri? Sirene spagnole mentre si allena con la Cremonese

Inter U23, si lavora per Stuckler dalla Cremonese: presentata la prima offerta

Inter U23, nuovi contatti con la Cremonese per Stuckler: cosa succede

inter cremonese pagelle bastoniPagelle Inter-Cremonese: Bastoni, tende da show 7, Lautaro forsennato 7,5, Bonny da record 8, Frattesi frenetico. Sommer senza voto - Dumfries si arrabbia per il campo, nella frenesia è un po' impreciso, Pio esposito sfiora il gol di testa, Bonazzoli, il gusto del gol del'ex: voti e giudizi dei protagonisti ... Da corriere.it

inter cremonese pagelle bastoniPAGELLE E TABELLINO INTER-CREMONESE 4-1: Bonny fa il Thuram, Dumfries spento - Cremonese, anticipo della 6° giornata del campionato di Serie A: pagelle, voti e tabellino della sfida del 'Meazza' ... Scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Cremonese Pagelle Bastoni