Inter Cremonese la Gazzetta celebra i nerazzurri | Arriva l’Inter | quattro gol e una notte in vetta
Inter News 24 Inter Cremonese, la prima pagina della rosea dopo il 4-1 sui grigiorossi: elogio per Bonny, autore di un gol e tre assist. La Gazzetta dello Sport dedica la sua prima pagina all’ Inter dopo la netta vittoria per 4-1 sulla Cremonese nella sesta giornata di Serie A 202526. Il titolo è chiaro: «Arriva l’Inter: quattro gol e una notte in vetta». Il quotidiano esalta in particolare Ange-Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003 ex Parma, autore di una prestazione dominante a San Siro. «Bonny domina contro la Cremonese: segna e fa tre assist a Lautaro, Dimarco e Barella (in versione super play)». 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: inter - cremonese
Calciomercato Inter Under 23, Gabbiani lontano dai nerazzurri? Sirene spagnole mentre si allena con la Cremonese
Inter U23, si lavora per Stuckler dalla Cremonese: presentata la prima offerta
Inter U23, nuovi contatti con la Cremonese per Stuckler: cosa succede
? Inter, poker alla Cremonese: Lautaro, Dimarco, Barella e un super Bonny. Chivu vola a 12 punti - facebook.com Vai su Facebook
"Fatto del nostro meglio, andiamo avanti con dedizione e umiltà" ? Le dichiarazioni di Federico Bonazzoli nel post partita di Inter-Cremonese https://uscremonese.it/bonazzoli-fatto-del-nostro-meglio-andiamo-avanti-con-dedizione-e-umilta/… #TuttaUn - X Vai su X
Quattro gol alla Cremonese e una notte in vetta. La Gazzetta dello Sport: "Arriva l'Inter" - 1 la Cremonese e si regala, almeno per 24 ore, una serata da prima in classifica. Da tuttomercatoweb.com
La Gazzetta dello Sport: "Attenti a questi due! Conte e Gasp, le mosse per stare primi" - 1 la Cremonese e si regala, almeno per 24 ore, una serata da prima in classifica. Segnala tuttonapoli.net