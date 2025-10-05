Inter Cremonese la Gazzetta celebra i nerazzurri | Arriva l’Inter | quattro gol e una notte in vetta

Inter News 24 Inter Cremonese, la prima pagina della rosea dopo il 4-1 sui grigiorossi: elogio per Bonny, autore di un gol e tre assist. La Gazzetta dello Sport dedica la sua prima pagina all’ Inter dopo la netta vittoria per 4-1 sulla Cremonese nella sesta giornata di Serie A 202526. Il titolo è chiaro: «Arriva l’Inter: quattro gol e una notte in vetta». Il quotidiano esalta in particolare Ange-Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003 ex Parma, autore di una prestazione dominante a San Siro. «Bonny domina contro la Cremonese: segna e fa tre assist a Lautaro, Dimarco e Barella (in versione super play)». 🔗 Leggi su Internews24.com

