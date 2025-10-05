Inter Cremonese i tifosi rispondono presente alla prestazione di San Siro | ecco il numero ufficiale delle presenze

Inter News 24 Inter Cremonese, i tifosi rispondono presente alla prestazione di San Siro: i dati ufficiali delle presenze al Meazza sono spaventosi!. Quinta vittoria consecutiva per l’ Inter di Cristian Chivu, che al Meazza regola la Cremonese con un netto 4-1 in una partita praticamente senza storia. I nerazzurri confermano l’ottimo momento di forma e consolidano il loro posto ai vertici della classifica. Protagonista indiscusso della serata è stato Ange-Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003, autore di un gol e tre assist. Alla prima da titolare in Serie A con la maglia nerazzurra, l’ex Parma ha illuminato San Siro con una prestazione completa e matura, diventando subito il nuovo beniamino dei tifosi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Cremonese, i tifosi rispondono presente alla prestazione di San Siro: ecco il numero ufficiale delle presenze

In questa notizia si parla di: inter - cremonese

Calciomercato Inter Under 23, Gabbiani lontano dai nerazzurri? Sirene spagnole mentre si allena con la Cremonese

Inter U23, si lavora per Stuckler dalla Cremonese: presentata la prima offerta

Inter U23, nuovi contatti con la Cremonese per Stuckler: cosa succede

La moviola di #Inter-#Cremonese: Feliciani brilla poco. E quel mistero sull’offside del 3-0… - X Vai su X

? Inter, poker alla Cremonese: Lautaro, Dimarco, Barella e un super Bonny. Chivu vola a 12 punti - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Cremonese, colpo di scena per i tifosi: scoppia la polemica - it, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha vietato la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Cremona, in occasione di Inter- Scrive spaziointer.it

Condò: “Roma e Napoli ci diranno se questa Inter è reale. E se lo è allora…” - Il giornalista ha detto la sua sulla prestazione dell'Inter contro la Cremonese e in generale su quello che si è visto nell'ultimo periodo ... Scrive msn.com