Inter News 24 Inter Cremonese, eletto il Man of The Match: la scelta dei tifosi è ricaduta su di lui! Ecco chi ha vinto la votazione tra i nerazzurri – VIDEO. Alla sua prima partita da titolare con l’ Inter, Ange-Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003, ha firmato una prestazione memorabile contro la Cremonese, contribuendo in modo determinante al 4-1 finale. Il giovane talento ha segnato un gol e fornito tre assist, dimostrando grande intesa con i compagni e una notevole capacità di incidere sia nel gioco offensivo sia nella manovra collettiva. Il riconoscimento dei tifosi. Il pubblico nerazzurro ha premiato l’ex promessa del Parma, eleggendolo Man of the Match tramite il sondaggio tra i tifosi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Cremonese, eletto il Man of The Match: la scelta dei tifosi è ricaduta su di lui! – VIDEO