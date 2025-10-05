Inter Cremonese eletto il Man of The Match | la scelta dei tifosi è ricaduta su di lui! – VIDEO
Inter News 24 Inter Cremonese, eletto il Man of The Match: la scelta dei tifosi è ricaduta su di lui! Ecco chi ha vinto la votazione tra i nerazzurri – VIDEO. Alla sua prima partita da titolare con l’ Inter, Ange-Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003, ha firmato una prestazione memorabile contro la Cremonese, contribuendo in modo determinante al 4-1 finale. Il giovane talento ha segnato un gol e fornito tre assist, dimostrando grande intesa con i compagni e una notevole capacità di incidere sia nel gioco offensivo sia nella manovra collettiva. Il riconoscimento dei tifosi. Il pubblico nerazzurro ha premiato l’ex promessa del Parma, eleggendolo Man of the Match tramite il sondaggio tra i tifosi. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: inter - cremonese
Calciomercato Inter Under 23, Gabbiani lontano dai nerazzurri? Sirene spagnole mentre si allena con la Cremonese
Inter U23, si lavora per Stuckler dalla Cremonese: presentata la prima offerta
Inter U23, nuovi contatti con la Cremonese per Stuckler: cosa succede
La moviola di Inter-Cremonese: Feliciani brilla poco. E quel mistero sull’offside del 3-0… - facebook.com Vai su Facebook
La moviola di #Inter-#Cremonese: Feliciani brilla poco. E quel mistero sull’offside del 3-0… - X Vai su X
Inter-Cremonese, i tifosi nerazzurri hanno scelto: è Bonny il Man of The Match - L'attaccante francese, alla prima da titolare, è stato il grande protagonista della sfida con un gol e ben tre assist ... Si legge su msn.com
Serie A: poker Inter alla Cremonese. Pari tra Atalanta e Como - Questo l'esito delle due partite che hanno completato il sabato del massimo campionato: Inter momentanea prima della classe. Lo riporta calciocasteddu.it