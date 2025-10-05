Inter Cremonese Bonny illumina San Siro | dimenticata l’assenza di Thuram L’analisi di La Repubblica

Inter News 24 Inter Cremonese, Bonny illumina San Siro! La Repubblica elogia l’attaccante di Chivu: un gol e tre assist contro la Cremonese nel 4-1 di ieri. L’ esplosione di Ange-Yoan Bonny ha reso molto meno pesante l’assenza di Marcus Thuram, fermo per un problema muscolare e atteso in campo dopo la sosta – resta da capire se per la trasferta contro la Roma o per quella successiva di Napoli. A sottolinearlo è La Repubblica, che dedica ampio spazio al talento francese, protagonista assoluto della vittoria dell’ Inter per 4-1 contro la Cremonese. «Difficile immaginare un esordio migliore da titolare per Ange-Yoan Bonny, talento cristallino e unico giocatore che Chivu ha portato con sé da Parma» – si legge nel quotidiano –. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Cremonese, Bonny illumina San Siro: dimenticata l’assenza di Thuram. L’analisi di La Repubblica

In questa notizia si parla di: inter - cremonese

