Inter Bonny da record | gol e assist nella sua prima da titolare

Calcionews24.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bonny conquista San Siro con una prestazione superlativa: un gol e tre assist che lo proiettano tra i protagonisti della squadra di Chivu L’Inter ritrova entusiasmo e nuove certezze offensive grazie alla prestazione straordinaria di Ange-Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003, protagonista assoluto del 4-1 inflitto alla Cremonese a San Siro. Alla sua prima da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

inter bonny da record gol e assist nella sua prima da titolare

© Calcionews24.com - Inter, Bonny da record: gol e assist nella sua prima da titolare

In questa notizia si parla di: inter - bonny

Bonny Inter, ecco cosa cambia per il Fantacalcio! I consigli sull’attaccante in vista dell’asta

Calciomercato Inter, Taremi può sbloccare nuovi innesti dopo i colpi Sucic, Henrique e Bonny! La situazione

Allenamenti Inter, Bonny anticipa tutti e non perde tempo: il nuovo attaccante già pronto per la Pinetina

inter bonny record golPagelle Inter-Cremonese: Bastoni, tende da show 7, Lautaro forsennato 7,5, Bonny da record 8, Frattesi frenetico. Sommer senza voto - Dumfries si arrabbia per il campo, nella frenesia è un po' impreciso, Pio esposito sfiora il gol di testa, Bonazzoli, il gusto del gol del'ex: voti e giudizi dei protagonisti ... corriere.it scrive

inter bonny record golBonny stella dell'Inter: "Felice di aver dato una mano. Chivu mi dà fiducia ogni giorno" - Il francese è stato l'assoluto protagonista nel match contro la Cremonese di Nicola, con 1 gol e 3 assist. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Bonny Record Gol