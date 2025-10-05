Inter Bonny da record | gol e assist nella sua prima da titolare
Bonny conquista San Siro con una prestazione superlativa: un gol e tre assist che lo proiettano tra i protagonisti della squadra di Chivu L’Inter ritrova entusiasmo e nuove certezze offensive grazie alla prestazione straordinaria di Ange-Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003, protagonista assoluto del 4-1 inflitto alla Cremonese a San Siro. Alla sua prima da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: inter - bonny
Bonny Inter, ecco cosa cambia per il Fantacalcio! I consigli sull’attaccante in vista dell’asta
Calciomercato Inter, Taremi può sbloccare nuovi innesti dopo i colpi Sucic, Henrique e Bonny! La situazione
Allenamenti Inter, Bonny anticipa tutti e non perde tempo: il nuovo attaccante già pronto per la Pinetina
L'INTER VINCE E CONVINCE A San Siro finisce con un netto 4-1 tra Inter e Cremonese. Ad aprire le danze è Lautaro Martinez al 6', seguito dalle reti di Bonny al 38' e Dimarco al 55', al quale era stato anche annullato un gol per deviazioni di Akanji in fuo - facebook.com Vai su Facebook
Bonny show, gol e tre assist: "Tutto bellissimo: contento di aver aiutato" #ForzaInter #InterCremonese - X Vai su X
Pagelle Inter-Cremonese: Bastoni, tende da show 7, Lautaro forsennato 7,5, Bonny da record 8, Frattesi frenetico. Sommer senza voto - Dumfries si arrabbia per il campo, nella frenesia è un po' impreciso, Pio esposito sfiora il gol di testa, Bonazzoli, il gusto del gol del'ex: voti e giudizi dei protagonisti ... corriere.it scrive
Bonny stella dell'Inter: "Felice di aver dato una mano. Chivu mi dà fiducia ogni giorno" - Il francese è stato l'assoluto protagonista nel match contro la Cremonese di Nicola, con 1 gol e 3 assist. Da msn.com