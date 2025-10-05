Inter Barella torna al gol | Chivu sorride

Forzainter.eu | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fine settimana sta per passare in archivio per l’Inter, che è arrivata alla sosta per le Nazionali nel migliore dei modi. I nerazzurri hanno infatti battuto con un convincente 4-1 la Cremonese, imbattuto fino alla giornata di ieri. Una prestazione importante sotto ogni punto di vista, che ha dato ulteriore consapevolezza ai ragazzi guidati da Cristian Chivu. La Beneamata arriva alla sosta con una classifica raddrizzata e ben 5 successi consecutivi, con il desiderio di rimanere sulla retta via. L’obiettivo è quello di preparare in ogni minimo dettaglio la gara con la Roma, in programma sabato 18 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

inter barella torna al gol chivu sorride

© Forzainter.eu - Inter, Barella torna al gol: Chivu sorride

In questa notizia si parla di: inter - barella

Calciomercato Inter LIVE: la Premier League su Barella, il retroscena su Lookman e lo scenario per gennaio

Bucchioni sicuro: «Barella non deve fare il regista! Inter protegga Chivu»

Scambio alla pari con Barella: affare da 160 milioni per l’Inter

inter barella torna golInter, anche Barella batte un nuovo record: che numeri per il centrocampista - L'ex Cagliari, tornato al gol proprio ieri, si è conquistato un pezzetto di storia per quanto riguarda il nostro campionato. spaziointer.it scrive

inter barella torna golVideo Gol Highlights di Inter – Cremonese 4-1 6° Giornata Serie A - 1: Lautaro, Bonny, Dimarco e Barella regalano il poker ai nerazzurri che salgono a 12 punti. Lo riporta stadiosport.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Barella Torna Gol