Inter Barella torna al gol | Chivu sorride

Il fine settimana sta per passare in archivio per l’Inter, che è arrivata alla sosta per le Nazionali nel migliore dei modi. I nerazzurri hanno infatti battuto con un convincente 4-1 la Cremonese, imbattuto fino alla giornata di ieri. Una prestazione importante sotto ogni punto di vista, che ha dato ulteriore consapevolezza ai ragazzi guidati da Cristian Chivu. La Beneamata arriva alla sosta con una classifica raddrizzata e ben 5 successi consecutivi, con il desiderio di rimanere sulla retta via. L’obiettivo è quello di preparare in ogni minimo dettaglio la gara con la Roma, in programma sabato 18 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

