Inter Barella torna al gol | Chivu sorride
Il fine settimana sta per passare in archivio per l’Inter, che è arrivata alla sosta per le Nazionali nel migliore dei modi. I nerazzurri hanno infatti battuto con un convincente 4-1 la Cremonese, imbattuto fino alla giornata di ieri. Una prestazione importante sotto ogni punto di vista, che ha dato ulteriore consapevolezza ai ragazzi guidati da Cristian Chivu. La Beneamata arriva alla sosta con una classifica raddrizzata e ben 5 successi consecutivi, con il desiderio di rimanere sulla retta via. L’obiettivo è quello di preparare in ogni minimo dettaglio la gara con la Roma, in programma sabato 18 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - barella
Calciomercato Inter LIVE: la Premier League su Barella, il retroscena su Lookman e lo scenario per gennaio
Bucchioni sicuro: «Barella non deve fare il regista! Inter protegga Chivu»
Scambio alla pari con Barella: affare da 160 milioni per l’Inter
Ieri ha giocato alla grande, altre volte gli è andata meno bene, ma il punto è un altro: con quella di ieri Nicolò Barella è arrivato a quota 299 presenze in maglia Inter e qualunque tifoso nerazzurro non può che essere felice di poter fare affidamento su un giocat - X Vai su X
? Inter, poker alla Cremonese: Lautaro, Dimarco, Barella e un super Bonny. Chivu vola a 12 punti - facebook.com Vai su Facebook
Inter, anche Barella batte un nuovo record: che numeri per il centrocampista - L'ex Cagliari, tornato al gol proprio ieri, si è conquistato un pezzetto di storia per quanto riguarda il nostro campionato. spaziointer.it scrive
Video Gol Highlights di Inter – Cremonese 4-1 6° Giornata Serie A - 1: Lautaro, Bonny, Dimarco e Barella regalano il poker ai nerazzurri che salgono a 12 punti. Lo riporta stadiosport.it