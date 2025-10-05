Inter Barella sale in cattedra | il centrocampista motore della goleada contro la Cremonese

Forzainter.eu | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Senza Thuram Bonny è riuscito a meravigliare; senza Hakan Calhanoglu, Barella ha preso in mano le redini del centrocampo interista e l’ha accompagnata verso una goleada imprevedibile contro la Cremonese. Ed infatti, proprio la prestazione del centrocampista italiano non è passata inosservata: linee di passaggio pulite, intelligenza tattica alternata a recuperi di pallone e interdizioni così da agevolare anche i suoi compagni di reparto. Tutti segnali positivi anche per la Nazionale italiana e per Gennaro Gattuso che ha trovato in Barella un elemento indispensabile per la propria rosa. Ma senza divagare troppo, ci si deve concentrare sulla prestazione del sardo nel match contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

inter barella sale in cattedra il centrocampista motore della goleada contro la cremonese

© Forzainter.eu - Inter, Barella sale in cattedra: il centrocampista motore della goleada contro la Cremonese

In questa notizia si parla di: inter - barella

Calciomercato Inter LIVE: la Premier League su Barella, il retroscena su Lookman e lo scenario per gennaio

Bucchioni sicuro: «Barella non deve fare il regista! Inter protegga Chivu»

Scambio alla pari con Barella: affare da 160 milioni per l’Inter

Inter: Barella porta a scuola Caicedo, pagato 116 milioni. Quanto vale il vicecapitano? - 0 per l'Italia contro l'Ecuador è la ciliegina sulla torta di una prestazione da incorniciare: il migliore dei modi ... calciomercato.com scrive

Barella, rivelazione sconcertante: sgomento in casa Inter - La finale di Champions League persa in un modo bruttissimo contro il PSG resta incisa nella mente dei calciatori dell'Inter Tutto distrutto in appena 90 minuti. Scrive diregiovani.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Barella Sale Cattedra