Inter Barella sale in cattedra | il centrocampista motore della goleada contro la Cremonese

Senza Thuram Bonny è riuscito a meravigliare; senza Hakan Calhanoglu, Barella ha preso in mano le redini del centrocampo interista e l'ha accompagnata verso una goleada imprevedibile contro la Cremonese. Ed infatti, proprio la prestazione del centrocampista italiano non è passata inosservata: linee di passaggio pulite, intelligenza tattica alternata a recuperi di pallone e interdizioni così da agevolare anche i suoi compagni di reparto. Tutti segnali positivi anche per la Nazionale italiana e per Gennaro Gattuso che ha trovato in Barella un elemento indispensabile per la propria rosa. Ma senza divagare troppo, ci si deve concentrare sulla prestazione del sardo nel match contro la Cremonese.

