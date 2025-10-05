Intelligenza artificiale | un risiko globale tra colossi start-up e nuove potenze

Parlare di Intelligenza artificiale al singolare, confonderla o ridurla alla sola ChatGpt, significa scivolare su un equivoco. Alla pari dell’automobile, si tratta di un concetto plurale che contiene un mondo sfaccettato e competitivo. Una selva di realtà più o meno note, alcune già affermate, altre debuttanti o in ascesa, l’«una contro l’altra armate». Decise a darsi battaglia. Come ci sono i fuoristrada e le city car, le vetture con le linee minimali o aggressive, così esistono diverse IA con precisi punti di forza: quelle più abili ad analizzare documenti e generare testi, per esempio Claude dell’americana Anthropic, ex start-up oggi valutata 183 miliardi di dollari, o NotebookLM, parte della galassia Google; quelle per trasformare sequenze di testo in immagini, dall’australiana Canva Ai a Firefly di Adobe. 🔗 Leggi su Panorama.it

