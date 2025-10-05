Insieme hanno fondato ‘InCasoDi’ | i farmacisti Eugenio Genesi e Francesco Garruba tra gli speaker del Tedx Forlì

Eugenio Genesi e Francesco Garruba sono i primi due speaker della quarta edizione del Tedx Forlì, il format statunitense nato nel 1984 per diffondere idee innovative e stimolare il dibattito, che torna sabato 31 gennaio 2026, al teatro Diego Fabbri. Farmacisti, ma soprattutto divulgatori. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

