Iniziano i corsi della piscina appena inaugurata

Casertanews.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prenderanno il via ufficialmente domani i corsi della piscina del centro sportivo “Antonio Chierchia” di Cancello ed Arnone inaugurata sabato in quella che è stata una giornata storica per la comunità dei Mazzoni. Grazie alla caparbietà e alla lungimiranza amministrativa del sindaco Raffaele. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: iniziano - corsi

Cerca Video su questo argomento: Iniziano Corsi Piscina Appena