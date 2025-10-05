infrastrutture sotto attacco il nuovo rischio per capitali e governance

Gli attacchi ai sistemi infrastrutturali perpetrati nel corso degli ultimi tempi ai danni in particolare dei Paesi baltici e scandinavi hanno posto l’Europa e l’Alleanza Atlantica di fronte al dilemma se far fare ai propri apparati di difesa un salto qualitativo e quantitativo, per giunta su base permanente, quale non si era mai riscontrato in tempi recenti. Se però le esigenze di tutela securitaria in senso stretto risultano di immediata comprensione a livello di dibattito pubblico, meno indagato è il tema dell’impatto che quelle azioni e il clima generale che ne consegue determinano sulla struttura stessa dell’investimento infrastrutturale e sulle sue articolazioni. 🔗 Leggi su Formiche.net

