Infortunio Thuram recupero in extremis per il centrocampista? Gli aggiornamenti verso il big match di stasera contro il Milan
Infortunio Thuram, piccolo passo avanti per il centrocampista: non è ancora al meglio e Tudor non correrà rischi, al massimo una convocazione. Una piccola speranza, un segnale incoraggiante, ma la strada per il recupero completo è ancora lunga. In casa Juventus, si lavora contro il tempo per provare a recuperare Khéphren Thuram per il big match di questa sera contro il Milan, ma le notizie, pur positive, invitano alla massima cautela. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista francese ha fatto un passo avanti, ma la sua presenza in campo resta un’incognita. Thuram Juve: le ultime sul suo recupero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
“Lauti dov’è?”: Inter, Thuram e compagni scoprono così l’infortunio di Lautaro Martinez
Infortunio Thuram, ore concitate in casa Juve: il centrocampista ci sarà per la sfida di Champions contro il Villarreal? Cosa filtra
Infortunio Thuram: il fastidio al polpaccio non spaventa lo staff della Juventus ma… Cosa filtra sul centrocampista verso il Villarreal
Marcus Thuram si è fermato per un infortunio muscolare alla coscia sinistra
Infortunio Thuram, risentimento muscolare al bicipite femorale: fuori 20 giorni, l'Inter proverà a recuperarlo per il Napoli