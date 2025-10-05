Infortunio Thuram recupero in extremis per il centrocampista? Gli aggiornamenti verso il big match di stasera contro il Milan

Infortunio Thuram, piccolo passo avanti per il centrocampista: non è ancora al meglio e Tudor non correrà rischi, al massimo una convocazione. Una piccola speranza, un segnale incoraggiante, ma la strada per il recupero completo è ancora lunga. In casa  Juventus, si lavora contro il tempo per provare a recuperare  Khéphren Thuram  per il big match di questa sera contro il  Milan, ma le notizie, pur positive, invitano alla massima cautela. Come riportato dal  Corriere dello Sport, il centrocampista francese ha fatto un passo avanti, ma la sua presenza in campo resta un’incognita. Thuram Juve: le ultime sul suo recupero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

