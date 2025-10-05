Infortunio Politano è arrivata la decisione del CT Gattuso | ora cambia tutto

Spazionapoli.it | 5 ott 2025

L’ultima clamorosa ultim’ora arriva direttamente da Coverciano con Gattuso che, visto l’infortunio di Politano, ha preso una decisione netta. Una brutta batosta sia per gli azzurr i che per la Nazionale, quella dell’infortunio di Politano, autore di prestazioni solidissime e di assoluto livello. Ora c’è da capire i tempi di recupero. Nel frattempo, in ottica Nazionale, Gennaro Gattuso è chiamato a delle scelte importanti e, proprio per questo, ha deciso di pescare ancora una volta dalla rosa partenopea. Rosa che si conferma, ancora una volta, risorsa essenziale per il tecnico calabrese Italia, Politano out e Spinazzola in: la scelta di Gattuso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

