Infortunio Politano | brutte notizie per il Napoli e per la Nazionale Ultime

sulle condizioni dell’esterno della squadra di Conte Una vittoria dal sapore amarissimo. Il Napoli batte il Genoa in rimonta, si prende la vetta della classifica, ma esce dal Maradona con l’infermeria piena e due titolari in meno. Dopo aver perso Stanislav Lobotka nel primo tempo, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Politano: brutte notizie per il Napoli e per la Nazionale. Ultime

In questa notizia si parla di: infortunio - politano

Napoli-Arezzo, debutto con forfait: Politano out per infortunio. Conte parte col tridente Neres-Lukaku-Noa

Napoli-Olympiacos 2-1, a segno Politano e Lucca. Infortunio per Lukaku

Ecatombe muscolare #napoli, si fa male anche #Politano Dopo Lobotka anche l'esterno del Napoli lascia il campo nella partita contro il Genoa. https://www.ilnapolista.it/2025/10/ecatombe-muscolare-napoli-si-fa-male-anche-politano/ - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Genoa, Lobotka e Politano out per infortunio. Le news - Al minuto 42’ Lobotka ha accusato un problema muscolare e ha chiesto il cambio. Riporta sport.sky.it

Napoli, doppio infortunio: Lobotka e Politano in dubbio per il Torino - Durante la sfida col Genoa, Antonio Conte perde due pedine importanti: condizioni da valutare in vista del match con i granata dopo la sosta ... Secondo msn.com