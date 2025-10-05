Infortunio Cudrig | si ferma l’esterno bianconero durante Juventus Next Gen Ravenna Le sue condizioni
Infortunio Cudrig: stop per l’esterno bianconero durante il primo tempo di Juventus Next Gen Ravenna. Svelate le sue condizioni. Piove sul bagnato in casa Juventus Next Gen. Nel corso del primo tempo della sfida contro il Ravenna, la squadra di Massimo Brambilla ha perso per infortunio l’attaccante Nicolò Cudrig. JUVENTUS NEXT GEN RAVENNA LIVE L’infortunio al 37?: problema muscolare. L’episodio è avvenuto al 37? minuto. Dopo una delle sue classiche sterzate, l’attaccante si è fermato di colpo, chiedendo immediatamente il cambio. Dalle prime impressioni, si tratterebbe di un problema di natura muscolare, la cui entità verrà valutata nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: infortunio - cudrig
Pedro Felipe horror, Deme e Cudrig i più pericolosi: le pagelle Juve Next Gen - facebook.com Vai su Facebook
Rudiger si ferma per infortunio, salta la Juve in Champions League: quando tornerà in campo - Si ferma ancora Antonio Rudiger che dovrà restare ai box per diversi mesi prima di tornare al servizio di Xabi Alonso: il difensore del Real Madrid ha riportato una lesione muscolare al retto ... fanpage.it scrive
Infortunio in Nazionale, allarme bianconero per la ripresa della Serie A - Un altro infortunio in Nazionale che fa scattare l’allarme in vista della ripresa del campionato. Scrive calciomercato.it