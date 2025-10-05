Infortunio Cudrig | si ferma l’esterno bianconero durante Juventus Next Gen Ravenna Le sue condizioni

Infortunio Cudrig: stop per l’esterno bianconero durante il primo tempo di Juventus Next Gen Ravenna. Svelate le sue condizioni. Piove sul bagnato in casa Juventus Next Gen. Nel corso del primo tempo della sfida contro il Ravenna, la squadra di Massimo Brambilla ha perso per infortunio l’attaccante Nicolò Cudrig. JUVENTUS NEXT GEN RAVENNA LIVE L’infortunio al 37?: problema muscolare. L’episodio è avvenuto al 37? minuto. Dopo una delle sue classiche sterzate, l’attaccante si è fermato di colpo, chiedendo immediatamente il cambio. Dalle prime impressioni, si tratterebbe di un problema di natura muscolare, la cui entità verrà valutata nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

