Infortunio Bremer, il fastidio al ginocchio non dà tregua: anche ieri ha lavorato a parte, Tudor costretto a rinunciare al suo leader difensivo. La speranza si è spenta con l’ultimo allenamento. Gleison Bremer non ce la fa e, dopo aver saltato la trasferta di Champions League contro il Villarreal, dovrà dare forfait anche per il big match di questa sera tra Juve e Milan. Come riportato da Tuttosport, il difensore brasiliano non ha ancora smaltito il problema fisico accusato contro l’ Atalanta e Igor Tudor dovrà fare a meno del suo leader difensivo. Bremer Juve: il problema al ginocchio operato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Bremer, il brasiliano costretto a un nuovo forfait: per sostituirlo col Milan Tudor ha già varato una difesa alternativa. Ultime

Bremer vede la luce in fondo al tunnel: la Juventus e il difensore hanno cerchiato in rosso questa data per il rientro dall’infortunio. Ecco quando tornerà in campo

Infortunio Cabal: stesso percorso di riabilitazione di Bremer, ma tempistiche differenti! Il colombiano potrebbe tardare di un mese e mezzo il suo rientro in campo: l’indiscrezione

Infortunio Bremer: il difensore brasiliano della Juventus si allena e manda un messaggio ai tifosi! La FOTO gasa tutto l’ambiente bianconero

