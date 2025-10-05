Infortunati Juve | chi recupera e chi no per il Milan Novità importanti dall’infermeria per Tudor verso il big match dello Stadium

Infortunati Juve: chi recupera e chi no per il Milan. Tutte le novità dall’infermeria per il big match dell’Allianz Stadium. Una tegola pesantissima, un recupero fondamentale e una favola che si avvera. Il giorno di Juve Milan regala emozioni contrastanti in casa bianconera. Igor Tudor ha diramato la lista dei convocati e, come si temeva, deve fare i conti con il forfait di Gleison Bremer. Ma la buona notizia è il rientro di Khéphren Thuram, a cui si aggiunge la prima, storica convocazione del giovane Pedro Felipe. Forfait Bremer, recupera Thuram. La notizia che nessuno voleva è arrivata: Gleison Bremer non ce la fa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

