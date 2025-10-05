Infiltrazioni e muffe alla ’Trottola’ Altro scontro tra famiglie e Comune
di Tiziana Petrelli La vicenda della scuola dell’infanzia La Trottola continua a far discutere. Dopo l’articolo e il sopralluogo del sindaco Luca Serfilippi, che aveva promesso la risoluzione definitiva del problema delle infiltrazioni entro la fine del mese, ieri pomeriggio l’Amministrazione comunale ha inviato una lettera ufficiale alle famiglie dei bambini iscritti. Ma la risposta non ha convinto i genitori, che oggi hanno diffuso un nuovo comunicato stampa per esprimere la loro delusione. A farsi portavoce, ancora una volta, è la mamma Valentina Pucci, a nome di un gruppo di una trentina di famiglie della sezione dei Rossi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
