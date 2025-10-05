Indonesia sale a 37 vittime il bilancio della scuola crollata

E' salito a 37 il numero delle vittime causate dal crollo di una scuola a Giava in Indonesia. Lo hanno riferito le autorità locali mentre i soccorritori hanno recuperato altre vittime sepolte sotto le macerie. "Domenica mattina, il numero delle persone recuperate era di 141. Di queste 104 erano in buone condizioni, 37 erano morte", ha dichiarato in una nota il direttore delle operazioni dell'agenzia nazionale di ricerca e soccorso Yudhi Bramantyo. Altre 26 persone risultano ancora disperse. Si indaga sulle cause dell'accaduto ma secondo gli esperti i primi segnali indicano una costruzione con materiale scadente dell'edificio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Indonesia, sale a 37 vittime il bilancio della scuola crollata

In questa notizia si parla di: indonesia - sale

Crollo di una scuola in Indonesia, il bilancio è di 37 vittime - "Domenica mattina sono state recuperate 141 persone: 104 sono in salvo e 37 sono morte", ha spiegato il direttore delle ... Segnala ansa.it

Indonesia, sale a 36 il bilancio delle vittime del crollo di una scuola - Lunedì scorso, mentre gli studenti di un collegio islamico si erano riuniti per la preghiera pomeridiana, una parte di un edificio a più piani sull'isola di Giava è crollata improvvisamente. Secondo tg24.sky.it