Incubo Sinner dolori atroci | in campo succede di tutto

Al Masters 1000 di Shanghai, Jannik Sinner è stato costretto al ritiro durante il match contro Tallon Griekspoor a causa di evidenti problemi al ginocchio e crampi muscolari. L’incontro, iniziato con equilibrio e intensità, ha visto l’italiano vincere il primo set al tiebreak per 7-6 (73), ma subire una battuta d’arresto nel secondo set, perso 5-7. Nel terzo parziale, le condizioni fisiche di Sinner sono peggiorate rapidamente, costringendolo a fermarsi sotto la supervisione del fisioterapista. Sul punteggio di 2-3 per l’olandese, è arrivata la decisione di abbandonare il campo, consegnando a Griekspoor il passaggio agli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Tvzap.it
