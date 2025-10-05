Incubo Bagnaia | cade in Indonesia mentre era ultimo

Si chiude nella maniera peggiore il fine settimana di Francesco Bagnaia. Il due-volte campione del mondo della classe regina, infatti, è caduto nelle prime fasi del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2028. Davvero una conclusione pessima di un fine settimana da incubo, senza mezzi termini. Pecco, infatti, stava procedendo, come accaduto ieri nella Sprint Race, in ultima posizione, con un ritmo di 2 secondi superiore ai migliori. Una situazione tecnica a livelli drammatici per il numero 63 che, per peggiorare ulteriormente la situazione, è caduto. Una caduta strana in curva 17, quella che immette sul traguardo, quasi come la sua GP25 lo avesse mollato senza un motivo, senza un perché. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Incubo Bagnaia: cade in Indonesia mentre era ultimo

