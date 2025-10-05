Incontro con l’Autore Oltre le Mura | ripartono le attività culturali nella Casa di Reclusione di Arienzo

Dopo la pausa estiva, è ripartito con rinnovato vigore il progetto culturale "Incontro con l'Autore, Oltre le Mura", promosso dall'Associazione Culturale "Il Sogno è Sempre" all'interno della Casa di Reclusione "Gennaro De Angelis" di Arienzo. L'iniziativa, volta a rendere gli spazi detentivi luoghi di crescita e confronto, ha visto come prima ospite post-estiva la scrittrice Maria Valentino. L'appuntamento, tenutosi lo scorso 1° ottobre, ha offerto ai detenuti un prezioso momento di dialogo attorno al libro "Hanami, La rinascita di una vita" di Maria Valentino. L'evento ha segnato anche l'inizio di una significativa collaborazione con il Rotary Club Maddaloni-Valle di Suessola.

