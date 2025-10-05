Incontro con Giuliana Salvi le donne a Zenzero Fest

Arezzo, 5 ottobre 2025 – Lecce, 1916. Clementina Salvi Martello, dopo aver sofferto pur giovane il più grande dolore, torna da Roma nella sua casa natale in Puglia e tra quelle mura decide di dare vita a una scuola diversa da tutte le altre. Una scelta forte e coraggiosa, che cambierà il destino non soltanto suo e dei suoi figli ma anche quello di decine di ragazzini e ragazzine. Una storia potente e sorprendentemente moderna alla quale è dedicato l'emozionante esordio letterario di Giuliana Salvi, «Clementina» (Einaudi), racconto intenso e insieme intimo della vita della bisnonna dell'autrice, figura femminile straordinaria capace di scelte innovative e di uno sguardo libero e moderno in un'epoca, quella dei primi decenni del Novecento, in cui alle donne erano imposti ruoli rigidi e tradizionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

