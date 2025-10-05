Incidenti in città nel weekend | 18enne ubriaco e senza patente si schianta nel sottopasso

Veronasera.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato un weekend di grande lavoro per la polizia locale di Verona, che tra sabato e domenica è stata chiamata all'intervento per rilevare diversi incidenti. Uno di questi ha avuto luogo nel sottopasso di via Dal Cero, poco dopo le ore sette di sabato, quando il conducente di una Bmw ne ha perso. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidenti - citt

Incidente su via Prenestina: 18enne muore in uno scontro auto moto - Il 18enne Ciro Di Palo è rimasto ucciso in un incidente stradale avvenuto su via Prenestina all'altezza dell'incrocio con via Pomigliano d'Arco, nella zona di Colle Prenestino. Si legge su romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Incidenti Citt224 Weekend 18enne