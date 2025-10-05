Incidente tra Marquez e Bezzecchi in Indonesia | cosa è successo al primo giro
Inizio di gara davvero rovente a Mandalika. Il Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025, si apre infatti con un incidente davvero spettacolare nel corso del primo giro ed i protagonisti sono decisamente importanti: Marc Marquez e Marco Bezzecchi. Cos’è successo quindi sulla pista indonesiana? I due piloti, nel corso del primo giro della gara, sono andati a contatto in un punto decisamente veloce. Bezzecchi ha provato il sorpasso all’interno del campione del mondo in carica che, tuttavia, è rimasto davanti a livello di linea e di supremazia di posizionamento. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: incidente - marquez
