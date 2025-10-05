Incidente sul lavoro a Pomigliano | morto l?operaio coinvolto nell?esplosione dell?autofficina
Non ce l?ha fatta Vasile Bujac, il giovane moldavo coinvolto nell?esplosione avvenuta sabato mattina nel centro di autodemolizioni Motortecno di Pomigliano. L?operaio, di soli 31. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
In questa notizia si parla di: incidente - lavoro
Tragico incidente sul lavoro a Corsano: un operaio di 58 anni ha perso la vita cadendo da un'altezza di circa tre metri.
Incidente sul lavoro questa mattina a #pomigliano d'Arco: tre operai sono rimasti feriti in un'esplosione in un'officina di demolizioni. #lavoro
