Incidente sul lavoro a Pomigliano | morto l?operaio coinvolto nell?esplosione dell?autofficina

Non ce l?ha fatta Vasile Bujac, il giovane moldavo coinvolto nell?esplosione avvenuta sabato mattina nel centro di autodemolizioni Motortecno di Pomigliano. L?operaio, di soli 31. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

incidente lavoro pomigliano mortoIncidente sul lavoro a Pomigliano: morto l’operaio coinvolto nell’esplosione dell’autofficina - Non ce l’ha fatta Vasile Bujac, il giovane moldavo coinvolto nell’esplosione avvenuta sabato mattina nel centro di autodemolizioni Motortecno di Pomigliano. Da ilmattino.it

incidente lavoro pomigliano mortoIncidente a Pomigliano, esplode un serbatoio del GPL: morto Vasile Bujac, il 31enne moldavo rimasto ferito - Il boato di una tremenda esplosione aveva scosso la città delle grandi fabbriche di Pomigliano. Scrive msn.com

