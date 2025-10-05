Incidente sui campi da calcio | 20enne trasferito a Careggi
Incidente durante una partita di calcio. Oggi, alle 17.30, il personale sanitario dell'emergenza urgenza della Asl Toscana sud est è stato allertato per prestare soccorso a un uomo, di 20 anni, rimasto ferito durante un incontro sportivo. L'episodio è avvenuto a Pietraia, nel comune di Cortona. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
