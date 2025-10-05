Incidente sui campi da calcio | 20enne trasferito a Careggi

Arezzonotizie.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente durante una partita di calcio. Oggi, alle 17.30, il personale sanitario dell'emergenza urgenza della Asl Toscana sud est è stato allertato per prestare soccorso a un uomo, di 20 anni, rimasto ferito durante un incontro sportivo. L'episodio è avvenuto a Pietraia, nel comune di Cortona. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - campi

Incidente all'incrocio, auto vola giù dalla scarpata e si cappotta nei campi

Incidente sul lavoro a Ferrara: una donna muore schiacciata da un trattore nei campi

Incidente a Barbata, auto esce di strada e finisce tra i campi: morto un uomo

Coinvolto in incidente a Viareggio, 20enne muore in ospedale - Rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto l'altra notte su lungomare di Viareggio (Lucca), un ventenne è morto oggi all'ospedale di Livorno dove era stato ricoverato nel reparto di ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Campi Calcio 20enne